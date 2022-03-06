Країни НАТО отримали «зелене світло» на постачання винищувачів до України

НАТО можуть постачати військові літаки-винищувачі в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні. 6 березня Блінкен заявив, що США дали «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки. Це сталось через день після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх. Про це Ентоні Блінкен повідомив у прямому ефірі американської новинної програми Face the Nation.

«Це отримує зелене світло», – відповів Блінкен, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі.

«Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти зробити так, щоб вони отримали чим засипати літаки, які вони передають українцям?», – сказав Блінкен.

Також Блінкен заявив в інтерв’ю CNN, що американці обговорюють із Євросоюзом перспективу відмови від покупки нафти у Росії. За його словами, зараз йдеться з європейськими партнерами, «щоб розглянути скоординовані дії у контексті перспективи заборони на імпорт російської нафти».

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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