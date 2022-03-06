До України їдуть 20 тисяч іноземних добровольців

До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу

Добровольці захищатимуть Україну від російських окупантів

Захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу.

«Мобілізація вільних людей світу просто вражає. До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання. Ми їх не наймали, не стимулюємо нічим. Це їхнє бажання воювати на боці добра», – повідомив міністр.

Дмитро Кулеба зауважив, що не може розголошувати розподіл добровольців за країнами, а також дані про те, хто вже прибув до України.

Також Міністерство закордонних справ закликало українців, які перебувають за кордоном, виходити на мітинги на підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

Нагадаємо, що тисячі американських ветеранів готові воювати за Україну. Переважно такими добровольцями є вихідці із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь. Але є серед них і американці із бойовим досвідом у Іраку та інших гарячих точках.

Як відомо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

Нагадаємо, в Україну прибуде 400 шведів, щоб воювати проти російських загарбників.

Також українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину.

Напередодні ізраїльські ветерани спецназу прибули захищати Україну.