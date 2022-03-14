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    На Рівненщині після обстрілу було пошкоджено будівлю з військовими

    На Рівненщині після обстрілу було пошкоджено будівлю з військовими
    фото: дснс

    Рятувальники розбирають завали

    Внаслідок обстрілу окупантами села Антопіль на Рівненщині була пошкоджена двоповерхова будівля.

    В ній перебували орієнтовно 50 військовослужбовців, військової частини ВЧ3055 Нацгвардії, повідомляють у ДСНС.

    Під завалами будівлі орієнтовно знаходиться 20 людей.

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    На Рівненщині після обстрілу було пошкоджено будівлю з військовими
    На Рівненщині після обстрілу було пошкоджено будівлю з військовими
    фото: дснс

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Також російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня.

    Читайте також: Окупаційні війська значних успіхів не мали. Ситуація на фронті станом на ранок 14 березня
    Теги: ДСНС війна військові рятувальники Рівненщина будинок
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    На Рівненщині після обстрілу було пошкоджено будівлю з військовими