На Рівненщині після обстрілу було пошкоджено будівлю з військовими
фото: дснс
Рятувальники розбирають завали
Внаслідок обстрілу окупантами села Антопіль на Рівненщині була пошкоджена двоповерхова будівля.
В ній перебували орієнтовно 50 військовослужбовців, військової частини ВЧ3055 Нацгвардії, повідомляють у ДСНС.
Під завалами будівлі орієнтовно знаходиться 20 людей.
Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Також російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня.
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