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    Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини

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    Лідерка Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер&nbsp;нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою &laquo;Альтернативою для Німеччини&raquo; та лівими - Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини
    Лідерка Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою «Альтернативою для Німеччини» та лівими

    Аннегрет Крамп-Карренбауер не буде претендувати на пост канцлера і піде з поста глави правлячої партії

    Лідер правлячого у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер не буде претендувати на пост канцлера і піде з поста глави партії. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

    Крамп-Карренбауер про це заявила на засіданні президії ХДС. Вона оголосила, що не хоче обіймати пост канцлера. Крім того, джерела видання пишуть, що Крамп-Карренбауер ще й піде з посади голови партії.

    За словами учасників зустрічі, лідерка ХДС нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою «Альтернативою для Німеччини» та лівими. Вона була категорично проти співпраці з цими політичними силами.

    Канцлер Ангела Меркель подякувала їй і попросила, щоб Крамп-Карренбауер залишилася міністром.

    Як повідомлялось, у листопаді 2019 року Християнсько-демократичний союз відхилив ініціативу ввести загальне голосування усіх членів партії щодо кандидатури на посаду федерального канцлера. Після довгих дебатів на з'їзді християнських демократів 23 листопада у Лейпцигу переважна більшість делегатів висловилися проти відповідних пропозицій.

    Нагадаємо, делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу 7 грудня 2018 року в другому турі обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауер.


    Німеччина Ангела Меркель партії Аннегрет Крамп-Карренбауер
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