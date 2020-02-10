Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини



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Лідерка Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою «Альтернативою для Німеччини» та лівими

Аннегрет Крамп-Карренбауер не буде претендувати на пост канцлера і піде з поста глави правлячої партії

Лідер правлячого у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер не буде претендувати на пост канцлера і піде з поста глави партії. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Крамп-Карренбауер про це заявила на засіданні президії ХДС. Вона оголосила, що не хоче обіймати пост канцлера. Крім того, джерела видання пишуть, що Крамп-Карренбауер ще й піде з посади голови партії.

За словами учасників зустрічі, лідерка ХДС нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою «Альтернативою для Німеччини» та лівими. Вона була категорично проти співпраці з цими політичними силами.

Канцлер Ангела Меркель подякувала їй і попросила, щоб Крамп-Карренбауер залишилася міністром.

Як повідомлялось, у листопаді 2019 року Християнсько-демократичний союз відхилив ініціативу ввести загальне голосування усіх членів партії щодо кандидатури на посаду федерального канцлера. Після довгих дебатів на з'їзді християнських демократів 23 листопада у Лейпцигу переважна більшість делегатів висловилися проти відповідних пропозицій.

Нагадаємо, делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу 7 грудня 2018 року в другому турі обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауер.



