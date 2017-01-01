Кравчук: До влади прийшли люди, які до Майдану мають такий стосунок, як я до сонячного затемнення

Через чотири роки після другого Майдану досі невідомо, хто був головним ворогом і хто розстрілював людей, які стояли за незалежну Україну, - екс-президент

Україна забуває про те, за що боролася на двох Майданах. Про це перший президент України Леонід Кравчук заявив сьогодні в Києві під час дискусії на тему «Український референдум: уроки історії для майбутнього», передає «Гордон». За його словами, після першого Майдану «ми про цей Майдан забули і почали діяти за межами



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Леонід Кравчук

Через чотири роки після другого Майдану досі невідомо, хто був головним ворогом і хто розстрілював людей, які стояли за незалежну Україну, - екс-президент

Україна забуває про те, за що боролася на двох Майданах. Про це перший президент України Леонід Кравчук заявив сьогодні в Києві під час дискусії на тему «Український референдум: уроки історії для майбутнього», передає «Гордон».

За його словами, після першого Майдану «ми про цей Майдан забули і почали діяти за межами вимог Майдану».

«Другий Майдан. Минуло чотири роки фактично. Ми навіть не знаємо, хто ж був головним ворогом на цьому Майдані, хто перестріляв наших людей, які стояли за незалежну Україну. Навіть більше, уже забуваємо і про цей Майдан. Тому що Майдан починали одні, а до влади прийшли інші люди, які до цього Майдану мають такий стосунок, як я до сонячного затемнення», – сказав він.

Кравчук зазначив, що ідеї Майдану не втілюються в життя, тому що ці ідеї «передали в інші руки».