Кравчук розповів, чому відмовився від державної дачі



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Леонід Кравчук Фото: Главком

Кравчук запевняє, що ні копійки ніколи не взяв з бюджету

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, чому відмовився від державної дачі.

Причину ухвалення такого рішення він озвучив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Тому що я не хочу жити в бідній країні і експлуатувати державу. Я не є бідною людиною, але я ні копійки, навіть півкопійки ніколи не взяв з бюджету», - пояснив Кравчук.

Перший президент також відповів на низку запитань ведучого, зокрема, розповів про свої стосунки з президентом України (1994-2005) Леонідом Кучмою.

«Колега, товариш. Абсолютно нормальні відносини», - зазначив Кравчук.

Він також розповів, яке рішення на посту президента було для нього найважчим.

«Навчитися бути президентом. Коли я прийшов у кабінет, сів за стіл, у мене не було ні найменшого документа як писати указ», - пояснив перший президент України.

Слід нагадати, що Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» у вересні 2018 року поскаржився, що отримує тільки депутатську пенсію, і вкрай незадоволений такою низькою сумою.

Він зазначив, що просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію.