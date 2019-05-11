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    Кравчук розповів, чому відмовився від державної дачі

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    Леонід Кравчук - Кравчук розповів, чому відмовився від державної дачі
    Леонід Кравчук
    Фото: Главком

    Кравчук запевняє, що ні копійки ніколи не взяв з бюджету

    Перший президент України Леонід Кравчук розповів, чому відмовився від державної дачі.

    Причину ухвалення такого рішення він озвучив в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Тому що я не хочу жити в бідній країні і експлуатувати державу. Я не є бідною людиною, але я ні копійки, навіть півкопійки ніколи не взяв з бюджету», - пояснив Кравчук.

    Перший президент також відповів на низку запитань ведучого, зокрема, розповів про свої стосунки з президентом України (1994-2005) Леонідом Кучмою. 

    «Колега, товариш. Абсолютно нормальні відносини», -  зазначив Кравчук.

    Він також розповів, яке рішення на посту президента було для нього найважчим.

    «Навчитися бути президентом. Коли я прийшов у кабінет, сів за стіл, у мене не було ні найменшого документа як писати указ», - пояснив перший президент України.

    Слід нагадати, що Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» у вересні 2018 року поскаржився, що отримує тільки депутатську пенсію, і вкрай незадоволений такою низькою сумою.

    Він зазначив, що просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію.

     Детальніше читайте в інтерв’ю:
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