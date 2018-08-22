Кравчук розповів, як з роками змінилось його ставлення до Тимошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Кравчука, п’ять років тому Тимошенко припустилася помилки, вважаючи, що «перемога в кишені»

Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко змінила свою «формулу», заявляючи тепер, що «потрібно всіх поставити в рамки закону».

«Якщо раніше вона була енергійною, і, скажімо, більше засуджувала, використовувала слово «олігарх» для того, щоб сказати, що вона буде боротись з олігархами, то сьогодні вона каже, я чую, що потрібно всіх поставити в рамки закону. Зовсім інша формула. Тобто має на увазі і олігархів, і не олігархів, і президента, і не президента», - зауважив Кравчук.

При цьому він зазначив: «Ющенко днями в інтерв’ю сказав, що вони з Януковичем два чоботи однієї пари. Але, я думаю, що у пана Ющенка скоріше говорила особиста образа, а не факт».

За словами Кравчука, його власне ставлення до Тимошенко за останні роки змінилося. «Воно весь час змінюється, і вона сама змінюється. Давно Юлію Тимошенко знаю. Якщо раніше, років п’ять тому, на президентських виборах занадто вірила у власну перемогу, не врахувала усі складові до цієї перемоги, то зараз вона вже розуміє, що цього робити не можна було», - сказав політик.

Він уточнив, що Тимошенко припустилася помилки, вважаючи, що «перемога в кишені».

«Це перше. Друге, вона розуміє, де для української держави є зовнішні фактори, а де є внутрішні – їх треба розрізняти, але вони мають діяти спільно. «Міжнародний – добре, а внутрішній – погано» – такого не буває. Політика одна – це державна політика. Вона вже також це знає», - зауважив Кравчук.