Кравчук виходить з Конституційної комісії при президентові



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Леонід Кравчук написав заяву про вихід з Конституційної комісії

Екс-президент зазначив, що вважає Конституційну комісію «формальним органом»

Перший президент України Леонід Кравчук написав заяву про вихід зі складу Конституційної комісії при президентові, стверджуючи, що вона не виконує свої функції.

Про це він повідомив виданню LB.ua.

Він зазначив, що вважає комісію «формальним органом».

«Я написав заяву про вихід зі складу Конституційної комісії, оскільки вона фактино не працює. Сьогодні це формальний орган», — заявив Кравчук.

За його словами, останні пропозиції про внесення змін до Конституції не розглядались Конституційною комісією.

Як приклад наводить ситуацію зі змінами до Коституції стосовно НАТО та ЄС. За його словами, зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз, який президент України Петро Порошенко зареєстрував в Верховній раді на початку осені і який розглянуть 20 вересня, не обговорювався в рамках Конституційної комісії.

«Документ, який президент подав до парламенту, не був наданий нам і не виносився на обговорення. Тому я подумав і вирішив, що таке вибіркове ставлення до Конституційної комісії неприпустиме», — прокоментував Кравчук.

Нагадаємо, у серпні перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» прокоментував ситуацію, яка склалася із Конституційною комісією, до якої він на той момент входив.

Нагадаємо, Конституційну комісію створили як спеціальний допоміжний орган при президентові України у березні 2015 року за указом Петра Порошенка. Її очолив прем'єр країни Володимир Гройсман.