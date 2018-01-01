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    Кравчук вважає, що потрібно сідати за стіл переговорів з Росією

    Перший український президент пропонує змінити «мінський формат»
    На думку першого українського президента Леоніда Кравчука, щоб зупинити війну в Україні, потрібно змінити або наповнити іншим змістом «мінський формат». Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свободі» та «112 Україна». За словами Кравчука, для припинення війни треба спершу сісти за стіл переговорів з Росією
    • Сьогодні, 11:09
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    Леонід Кравчук
    Леонід Кравчук

    Перший український президент пропонує змінити «мінський формат»

    На думку першого українського президента Леоніда Кравчука, щоб зупинити війну в Україні, потрібно змінити або наповнити іншим змістом «мінський формат».

    Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свободі» та «112 Україна».

    За словами Кравчука, для припинення війни треба спершу сісти за стіл переговорів з Росією сам на сам.

    «Те, що діється на Донбасі, - це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією - що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо, - ну, скажімо, про територіальну цілісність і суверенітет ми ніколи не можемо говорити, все решта можна обговорювати. Це один із шляхів», - вважає він.

    «Другий - змінити або наповнити "»мінський формат» іншим змістом. Я тут бачу або перехід до «будапештського формату», або залишити «мінський», але наповнити його іншими можливостями», - вважає Кравчук.

    Також, на його думку, Україна мусить вступити в НАТО, оскільки Росія є її сусідньою державою.

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