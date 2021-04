Біля Воронежа з’явився польовий табір з технікою, наметами для шпиталю і казарм (фото)

Російські розслідувачі із Conflict Intelligence Team повідомили про новий військовий табір поблизу Воронежа. За їхніми свідченнями, на нього випадково натрапили місцеві мешканці.

Як зазначають розслідувачі, вони вивчили відео у соцмережах про перекидання військ і виявили, що часто техніка прибуває до Воронезької області.

Так, війська концентруються у польовому таборі на південь від Воронежа – це приблизно 250 км від кордону з Харківською та підконтрольною Україні Луганською областями. Також, ймовірно, війська концентруються неподалік від Острогожска — приблизно за 150 км від кордону з Україною.

Значна частина техніки належить до Центрального військового округу, який не межує з Україною, і щоб дістатися до Воронежа, техніка подолала сотні й тисячі кілометрів. CIT встановила, що військові ешелони розвантажуються на станціях Маслівка та Трисвятська у районі Воронежа.

Відповідно до відео та фото місцевих, розслідувачі помітили, що в області встановили наметове містечко, є польовий шпиталь зі знаками медичної служби, кухня. У CIT вважають, що є ознаки того, що це буде одне з місць, куди стягуватимуть війська.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q