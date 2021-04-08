Біля Воронежа з’явився польовий табір з технікою, наметами для шпиталю і казарм (фото)

ЗМІ повідомляють про нову базу РФ біля українського кордону

Російські розслідувачі із Conflict Intelligence Team повідомили про новий військовий табір поблизу Воронежа. За їхніми свідченнями, на нього випадково натрапили місцеві мешканці.

Як зазначають розслідувачі, вони вивчили відео у соцмережах про перекидання військ і виявили, що часто техніка прибуває до Воронезької області.

Так, війська концентруються у польовому таборі на південь від Воронежа – це приблизно 250 км від кордону з Харківською та підконтрольною Україні Луганською областями. Також, ймовірно, війська концентруються неподалік від Острогожска — приблизно за 150 км від кордону з Україною.

Значна частина техніки належить до Центрального військового округу, який не межує з Україною, і щоб дістатися до Воронежа, техніка подолала сотні й тисячі кілометрів. CIT встановила, що військові ешелони розвантажуються на станціях Маслівка та Трисвятська у районі Воронежа.

Відповідно до відео та фото місцевих, розслідувачі помітили, що в області встановили наметове містечко, є польовий шпиталь зі знаками медичної служби, кухня. У CIT вважають, що є ознаки того, що це буде одне з місць, куди стягуватимуть війська.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021

Журналіст Крістіан Тріберт із NYT опублікував знімки з супутників, на яких видно військову техніку у Воронезькій області.

У CIT зазначають, що концентрація російських військ біля Воронежа «викликають занепокоєння, бо її неможливо пояснити навчаннями чи навіть приготуваннями до українського наступу». Концентрацію російських сил біля кордонів з Україною називають безпрецедентною з 2015 року.

Так, Воронезька область межує з підконтрольною Україні територією, а не самопроголошеними республіками. Розслідувачі вказують, що для введення військ на Донбас «логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області», тому припускають, що дислокація військ у Воронезькій області має «скоріше наступальний, ніж оборонний характер».

«Однак навіть у цьому випадку не можна однозначно стверджувати про неминуче вторгнення російських військ на підконтрольну Україні територію. Якщо метою Кремля є тиск на Київ і Вашингтон, то цілком логічно було б розташувати війська досить загрозливим чином, наприклад, через біля кордону з Харковом і підконтрольною Луганщиною», – роблять висновок у CIT.

Фото: Conflict Intelligence Team

Напередодні у мережу потрапили переговори бойовиків з російськими кураторами. На питання «Так це ж наші?», з боку російських кураторів слідує жорстка відповідь: «Они мясо – их не жаль. Главное – начать активную стадию. Тогда наши, которые на ленте, смогут полноценно зайти».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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