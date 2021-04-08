Україна направила до Гааги матеріали про Іловайськ

Україна передала до суду в Гаазі нові докази воєнних злочинів Росії

Українська прокуратура звинувачує РФ у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Донецький аеропорт

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов підписав та направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про воєнні злочини, скожні РФ. Зокрема, про Іловайську трагедію та бої за Донецький аеропорт. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Україна зібрала факти про вбивства українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Іловайська трагедія відбувались на тлі гуманітарних домовленостей, під час забезпечення у районі Іловайська «зеленого коридору» для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, повідомляє пресслужба генпрокуратури.

Бойовики тоді напали на військових, що призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти.

Під час оборони Донецького аеропорту бойовики запросили режим «тиші» для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених. Проте перемир’я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення підриву.

Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 – захоплено у полон, одного полоненого було вбито.

Як відомо, українська прокуратура звинуватила РФ у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Раніше СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії. Генерал-полковника Андрія Картаполова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – ведення агресивної війни.



