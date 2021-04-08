«Они мясо – их не жаль». У мережу потрапили переговори бойовиків з російськими кураторами (відео)

свідчить про зацікавленість РФ у ескалації конфлікту на Донбасі

Переговори свідчить про зацікавленість РФ у ескалації конфлікту на Донбасі

Бойовики обговорюють намір здійснити обстріл своїх же позицій

У мережі інтернет з'явилися перехоплені переговори начебто російських військових і бойовиків на Донбасі. Запис розмови між кадровим офіцером РФ з позивним Ростов та бойовиком Антоном Чепишко з'явився на Youtube 7 квітня.

У запису йдеться про намір здійснити обстріл позиції «Варяг», що знаходиться на окупованій росіянами території України. Це свідчить про зацікавленість РФ у ескалації конфлікту на Донбасі.

На питання «Так це ж наші?», з боку російських кураторів слідує жорстка відповідь: «Они мясо – их не жаль. Главное – начать активную стадию. Тогда наши, которые на ленте, смогут полноценно зайти».





Зазначимо, що СБУ поки що не прокоментувала ці записи, які в Youtube виклав користувач з ніком anonymous stuff.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров заявив, що зараз йде «штучне нагнітання обстановки» й спроби зробити Росію країною-ізгоєм.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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