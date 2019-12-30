Путін та Меркель обговорили обмін полоненими на Донбасі



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін

Меркель та Путін обговорили 29 грудня обмін утримуваними особами телефоном

Президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили обмін полоненими між Україною та бойовиками «Л/ДНР».

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Меркель та Путін обговорили 29 грудня обмін утримуваними особами телефоном. Про деталі розмови не повідомляється.

Крім того, президент Росії та канцлер Німеччини торкнулися питання співпраці в газовій сфері.

«Підтверджена налаштованість на подальшу підтримку проекту «Північний потік – 2». Відзначено прогрес на перемовинах про подовження транзиту російського газу територією України після 1 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.