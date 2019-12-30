Президент України: обмін міг зірватися кожну секунду кожного дня



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Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» після зустрічі звільнених полонених

Зеленський подякував усім лідерам Нормандської четвірки і зазначив, що все, про що домовлялися стосовно питання обміну утриманими особами, виконано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін утриманими особами міг зірватися в будь-яку мить.

Про це він сказав на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» після зустрічі звільнених полонених

«Кожну секунду кожного дня міг зірватися цей обмін. Тому я робив, як президент України. Ми повертали живих... Це був мій вибір», - зазначив Зеленський.

Президент подякував усім лідерам Нормандської четвірки і зазначив, що все, про що домовлялися стосовно питання обміну утриманими особами, виконано. Але український лідер зізнався, що наразі ще є багато людей на території Росії і в Криму.

«Було домовлено, що ми першою справою звільняємо всіх підтверджених на всіх підтверджених. Тому інші люди поки що не підтверджені, але є інформація, що є немало людей і на окупованих територіях, і в Росії, і в Криму», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.