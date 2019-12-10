Закон про особливий статус Донбасу слід продовжити на рік – Зеленський



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Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Парижі Фото: president.gov.ua

Зеленський пояснив, що простіше зараз продовжити термін дії закону , ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон щодо Донбасу

Закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» може бути продовжений ще на один рік.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленості в рамках «нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей та інкорпорування «формули Штайнмаєра», – повідомив глава держави під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Парижі.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський пояснив, що простіше зараз продовжити термін дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон щодо Донбасу.

«Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в Мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий – на рік. Мене запитали, чому не на п’ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік – це нормальна пропозиція», – сказав президент України.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України.

Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року, додав президент України.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.