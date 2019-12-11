У законопроєкті про особливий статус Донбасу змінили лише цифри



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Новий законопроєкт щодо ОРДЛО «Слуги народу» планують розробити «більше ніж за півроку»

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сьогодні розглядатиме законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу. І в ньому змінять лише цифри, текст в цілому залишиться незмінним. Про це на брифінгу 11 грудня повідомив голова партії «Слуга народу», заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

«Зараз буде комітет розглядати, ми щойно на підкомітеті рекомендували розглядати за основу та в цілому. Зараз комітет визначиться чи підтримає він цю ідею. Очевидно, коли буде готовий новий текст і новий закон і він буде узгоджений з усіма сторонами, то в ньому буде написано, що цей закон перестає діяти», — зазначив Корнієнко.

За його словами, новий законопроєкт може бути розроблений більше ніж за пів року.

«Тому, вибрана така форма зокрема, щоб вносити якомога менше змін в текст, в закон. Щоб це швидше ми могли підтримати у Раді. І ми фактично не змінюємо слова, змінюємо тільки цифру. І це така компромісна позиція», — сказав Корнієнко.

Також у Верховній Раді сьогодні оприлюднили текст законопроєкту про продовження особливого статусу Донбасу — зміни до закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», зареєстрований напередодні народними депутатами від «Слуги народу».

Законопроєктом пропонується у статті 1 цього закону продовжити до 31 грудня 2020 року включно особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Законопроєкт, згідно з пояснювальною запискою, вноситься у зв’язку з тим, що 31 грудня 2019 року спливає строк запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Таким чином, ним продовжується на один рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 згаданого вище закону.

«Законопроєкт спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН», - зазначається у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Президент Петро Порошенко підписав закон про продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.

3 жовтня 2018 року президент Порошенко вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування окупованих територій Донецької і Луганської областей до 31 грудня 2019 року.

У жовтні 2017 року Порошенко підписав закон, що створює умови для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Закон на один рік продовжує дії раніше прийнятого Закону та визначає, що «Україна у прагненні до відновлення територіальної цілісності залишається відданою мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН».

Документ визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У статті 10 закону про особливий порядок місцевого самоврядування прописані умови, без виконання яких вибори в на окупованих територіях неможливі. Серед зазначених умов – виведення незаконних збройних формувань їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки.



