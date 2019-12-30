Британія закликає Росію звільнити всіх українських політв'язнів



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Великобританія: Тепер Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів в РФ і Криму

Посол Британії привітала довгоочікуване повернення українців, які перебували в ОРДЛО

Посольство Великобританії вітає обмін полоненими, який відбувся між Україною і ОРДЛО.

Про це посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс написала в Twitter.

Вона, зокрема, закликала Росію звільнити всіх українських політв'язнів в осії і окупованому Криму.

«Я вітаю довгоочікуване повернення українців, які перебувають в ОРДЛО. Президенту Зеленському довелося приймати важкі рішення для виконання умов угоди, досягнутої на саміті Н4 і повернення їх додому. Тепер Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів в РФ і Криму», - написала вона.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.