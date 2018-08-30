Кремль піймали на фінансуванні новинних сайтів у Східній Європі



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За інформацією BuzzFeed, гроші на підтримку сайтів переводились через компанії-оболонки, а редакційна політика контролювалась через Skype

Уряд Росії таємно фінансував новинні сайти у Східній Європі, диктуючи вміст контенту для цих видань, які позиціонувались як незалежні.

Про це стало відомо з розслідування, проведеного в Естонії.

Інформація про Skype-чати, яку отримало видання BuzzFeed і яку раніше досліджували естонські журналісти та слідчі, демонструє зусилля Кремля щодо проведення інформаційної війни в Європі.

Журналісти стверджують, що естонська та інші версії сайтів «БалтНьюс» (BaltNews) фактично є складовими інформаційної війни Кремля, який диктує вміст сайтів і часто закликає публікувати інформацію, критичну до Америки чи американського суспільства.

За словами естонського експерта із стратегічних комунікацій Рауля Ребане, російські зусилля набули форми «системної інформаційної діяльності на зарубіжній території. Іншими словами – інформаційної війни».

«Зростає тиск з метою повернути обличчя Естонії від Заходу до Сходу», - зазначає Ребане. На його думку, саме так виглядає головна мета Росії.

Окремі версії сайту «БалтНьюс» існують в Литві та Латвії. Обидві, відповідно до звіту, контролюються Кремлем.

За інформацією BuzzFeed, гроші на підтримку сайтів переводились через компанії-оболонки, а редакційна політика контролювалась через Skype. Розслідування також довело факти роботи ферм російських тролів.

Підозрюваний у впливі на східноєвропейські новинні сайти російський агент в Естонії Олександр Корнілов розповів BuzzFeed, що він більше не має жодного зв'язку із BaltNews. Водночас, він відмовився коментувати діяльність веб-сайтів. «Мені більше не цікаво», - сказав Корнілов.

Редактори та журналісти «БалтНьюс» заявили, що на сайтах працює нова редакційна група, а звинувачення у впливі на них Кремля є помилковими.

«Я писав і публікував новини, які я вважаю важливими і цікавими», - заявив колишній редактор естонського веб-сайту.

Матеріал BuzzFeed є найяскравішим свідченням того, що Росія продовжує втручатись в політику зарубіжних країн після того як, за оцінкою розвідувального співтовариства, вона була задіяна у втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Джерело: Голос Америки