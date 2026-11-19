Угорщина зняла заперечення щодо відкриття Україною та Молдовою останніх двох із шести переговорних кластерів у межах вступу до Європейського союзу. Йдеться про напрями сільського господарства та екологічної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.

Коли відкриють останні переговорні кластери

За інформацією видання, угорська сторона відкликала свої заперечення 18 листопада. До цього Будапешт затримував остаточне погодження, необхідне для просування переговорів України та Молдови. Водночас угорський уряд не називав конкретної причини блокування.

Дипломати Європейського союзу пов'язували попередню позицію Будапешта з внутрішньополітичною ситуацією в країні. Після зміни влади новий уряд Петера Мадяра, за оцінками співрозмовників видання, прагнув не створювати враження надмірно м'якого ставлення до України на тлі антиукраїнських настроїв, які поширювала попередня влада Віктора Орбана.

Попри згоду Угорщини, переговорні блоки ще не відкриті офіційно. Спочатку посли 27 держав ЄС мають погодити спільну позицію, після чого її повинні затвердити міністри країн-членів. Завершальним етапом стане міжурядова конференція, на якій і оголосять про відкриття кластерів.

За прогнозами дипломатів, усі шість переговорних напрямів України та Молдови можуть відкрити вже у грудні 2026 року.

Що охоплюють останні два кластери

Переговори про вступ до Євросоюзу побудовані за шістьма тематичними напрямами, які об'єднують 33 розділи європейського законодавства.

Останні два блоки стосуються таких сфер:

Кластер №4 – «Зелений порядок денний та стале сполучення». Охоплює екологічну політику, енергетику, кліматичні питання та транспорт.

Кластер №5 – «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Стосується аграрного сектору, управління ресурсами та регіонального розвитку.

Відкриття цих напрямів дозволить перейти до переговорів за всіма тематичними блоками. Водночас це не означатиме завершення переговорів про вступ. Кожен розділ законодавства ЄС потребує окремого опрацювання та виконання встановлених вимог.

Міжнародна процедура передбачає не лише узгодження українського законодавства з європейськими нормами, а й практичне впровадження відповідних змін.

Які реформи чекають на Україну далі

Після відкриття всіх шести кластерів основна увага переговорного процесу зосередиться на верховенстві права, судовій реформі та боротьбі з корупцією.

За інформацією Kyiv Independent, Україна та Молдова мають погодити так звані проміжні орієнтири (interim benchmarks). Це перелік вимог у сфері верховенства права та протидії корупції, виконання яких необхідне для подальшого просування переговорів і попереднього закриття відповідних розділів.

Молдова, за оцінкою Європейської комісії, вже фактично виконала необхідну роботу за цими орієнтирами. Україна ще має провести низку реформ. Водночас для прискорення процесу створено спільну робочу групу ЄС та України.

Один із дипломатів Євросоюзу, з яким поспілкувалося видання, вважає, що діяльність цієї групи може потроїти темпи просування Києва у виконанні необхідних вимог.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловили сподівання, що Україна зможе виконати необхідні реформи до завершення головування Литви в Раді ЄС у червні 2027 року.

Які кластери Україна вже відкрила

Переговори про вступ України до Європейського союзу офіційно розпочалися 25 червня 2024 року. У 2026 році Київ поступово просувався до відкриття всіх шести тематичних блоків.

Хронологія переговорного процесу:

15 червня 2026 року – відкрито кластер №1 «Основи», який охоплює демократичні інституції, реформу державного управління, судову систему та фундаментальні права.

14 липня – відкрито кластер №6 «Зовнішні відносини», що стосується торговельної, зовнішньої політики та безпеки.

13 жовтня – відкрито кластери №2 «Внутрішній ринок» та №3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Якщо грудневий графік буде виконано, Україна вперше матиме відкриті переговори за всіма шістьма напрямами.

Нагадаємо, 12 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин, який підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає додаткові гарантії для навчання рідними мовами, зокрема мовами, які є офіційними в Європейському союзі. Ухвалення змін було однією з умов, із якими Угорщина пов'язувала підтримку подальших переговорів України про вступ до ЄС.