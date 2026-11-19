Від початку повномасштабної війни сукупні збитки «Укрпошти» через російські атаки перевищили $70 млн – це близько 3,1 млрд грн. Компанія також втратила 440 автомобілів і понад 1500 відділень, частина яких опинилася на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

Що відомо про втрати «Укрпошти»

Російські війська неодноразово атакували поштову інфраструктуру. Внаслідок обстрілів було знищено сортувальний хаб у Харкові та депо в Павлограді. Також пошкоджень зазнали сортувальний центр у Сумах і депо в Нікополі.

У компанії наголошують, що сума збитків не є остаточною. Російські атаки тривають, а оцінювання пошкодженого та втраченого майна продовжується. Понад 3,1 млрд грн – це сукупна оцінка матеріальних втрат від початку великої війни, а не фінансовий результат підприємства.

Під ударами опиняється і поштовий транспорт. У серпні поблизу Краматорська російський безпілотник атакував магістральну вантажівку компанії. Водій вижив, але дістав акубаротравму. Через пожежу було знищено близько 500 поштових відправлень.

Наприкінці жовтня у Запорізькій області російський дрон влучив в автомобіль пересувного відділення. Машина згоріла, однак екіпаж устиг евакуюватися. Працівники та клієнти не постраждали.

Раніше «Главком» повідомляв про знищення російським ударом сортувального депо «Укрпошти» в Павлограді. Тоді загинули дві працівниці компанії, ще один співробітник дістав поранення.

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Як працює пошта поблизу фронту

Попри руйнування, «Укрпошта» продовжує обслуговувати всі населені пункти країни, де це дозволяє безпекова ситуація. За інформацією компанії, іноді поштові маршрути проходять за десять кілометрів від лінії фронту.

Нині мережа налічує понад шість тисяч відділень. У семи регіонах, наближених до зони бойових дій, працює 351 пересувне відділення. Вони обслуговують 4651 населений пункт. Для мешканців прифронтових громад поштові автомобілі залишаються важливим способом отримати пенсію, ліки, посилки та листи від рідних.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив, що за час повномасштабної війни компанія втратила 52 працівників. Із них 39 загинули, долучившись до Сил оборони України, ще 13 цивільних співробітників стали жертвами російських обстрілів.

«Попри війну тисячі наших працівників щодня виходять на маршрути, зокрема поблизу лінії фронту», – зазначив Смілянський.

За його словами, люди, які продовжують працювати в умовах небезпеки, забезпечують зв’язок між громадами по всій країні.

Нагадаємо, у серпні 2026 року російський безпілотник атакував автомобіль «Укрпошти» на Донеччині. Унаслідок удару згоріло близько 500 посилок. Компанія пообіцяла компенсувати клієнтам їхню вартість.