Увечері 19 листопада 2026 року внаслідок російської атаки пошкоджено центральний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова в Києві. Вибухова хвиля вибила у будівлі 40 вікон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку університету у Facebook.

Університет повідомив, що пошкоджений центральний корпус є об'єктом культурної спадщини Києва – пам'яткою історії. Будівля має цінність не лише для університетської спільноти, а й для історико-культурної спадщини столиці.

В адміністрації закладу наголосили, що російські атаки завдають шкоди не тільки інфраструктурі, а й освітньому та науковому середовищу України. Водночас університет продовжує виконувати свою освітню місію.

«Пошкоджене відбудуємо, але збережемо найважливіше – людей, знання, цінності та віру в Україну», – заявили в університеті.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова фото з відкритих джерел

Історія корпусу: від чоловічої гімназії до університету

Центральний корпус розташований на вулиці Пирогова, 9. Його історія пов'язана з кількома навчальними закладами, які діяли в Києві протягом різних історичних періодів.

Як розповідає Музей історії Десятинної церкви, споруда сформувалася на території двох садиб другої половини XIX століття. В одному з будинків, який належав купцю Адаму Сніжку, у 1878–1902 роках розміщувалася Київська четверта чоловіча гімназія.

Восени 1908 року садибу придбав Київський комерційний інститут. Його заснували за ініціативи відомого історика Митрофана Довнар-Запольського. Заклад став першим вищим економічним навчальним закладом на території України.

Спочатку в інституті діяли два відділення – економічне та комерційне. Перед початком Першої світової війни тут працювали близько 50 викладачів, а кількість студентів сягнула 4200. Навчальний заклад мав власну бібліотеку.

Наукова бібліотека Українського державного університету імені Михайла Драгоманова фото: Вікіпедія

Будівлю перебудовували на початку XX століття

У 1911–1912 роках садибні споруди перебудували та розширили за проєктом архітектора В. Обремського. Зокрема, до будинку купця Сніжка добудували четвертий поверх.

Сучасного вигляду комплекс набув у 1914–1915 роках. Тоді за проєктом архітектора Олександра Кобелєва добудували частину споруди з боку вулиці Пирогова. Після цього весь комплекс став чотириповерховим. Його загальна площа становила приблизно 2 тис. кв. м.

У роки Першої світової війни Комерційний інститут евакуювали до Саратова, а в його приміщеннях розмістили військові частини. Згодом заклад повернувся до Києва та продовжив роботу.

У 1934 році Комерційний інститут перевели до Харкова. У будівлі розмістили педагогічний інститут імені Максима Горького, який згодом отримав ім'я Михайла Драгоманова, а також інженерно-будівельний інститут. Останній використовував приміщення до 1950–1960-х років.

Тут навчалися відомі українські діячі

Історія Комерційного інституту пов'язана з іменами кількох відомих письменників і митців. Серед його випускників музей називає:

кінорежисера Олександра Довженка;

поета Павла Тичину;

письменника Ісаака Бабеля;

письменника Василя Еллана-Блакитного;

громадського та політичного діяча Соломона Гольдельмана.

Ще одна цікава сторінка історії споруди пов'язана з українським жіночим рухом. Навесні 1917 року в приміщенні Комерційного інституту організували жіночі зібрання. Згодом постав Український жіночий союз, який виступав за рівні права жінок і чоловіків. Його очолювала Віра Нечаївська, яка також входила до Української Центральної Ради та представляла там інтереси організації.

У травні 1877 року в цій будівлі народився Максиміліан Волошин – поет, художник і мистецький критик. У 2007 році на фасаді корпусу з боку бульвару Тараса Шевченка встановили меморіальну дошку з його барельєфом.

Нагадаємо, 19 листопада російські війська масовано атакували Київ ударними безпілотниками. У столиці зафіксували пошкодження житлових будинків, офісних приміщень, медичного закладу та автомобілів.