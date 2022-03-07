Стали відомі нові умови Росії на переговорах з Україною

Христо Грозєв оприлюднив оновлений перелік вимог країни-агресорки до України

Засновник Bellingcat журналіст Христо Грозєв розповів, чого Росія вимагатиме від України на переговорах. Про це, посилаючись на джерела, приближені до переговорів, він розповів на своїй сторінці у Твіттер.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no. — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

Отож, Росія вимагатиме від України:

Володимир Зеленський залишається формальним президентрм, але Росія призначає Юрія Бойка прем’єр-міністром.

Визнати «Л/ДНР» та тимчасово анексований Крим.

Відмовитися від НАТО.

За словами Грозєва, президент Зеленський вже категорично відмовився від цих умов.

Також журналіст зауважив, що речник Путіна послабив вимоги до української сторони на переговорах та перестав наголошувати на демілітаризації та денацифікації.

Peskov just essentially confirmed this, less the PM part of course (screen via @bazabazon ) pic.twitter.com/v9tO3HvVIb — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.