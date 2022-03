Стали відомі нові умови Росії на переговорах з Україною

Засновник Bellingcat журналіст Христо Грозєв розповів, чого Росія вимагатиме від України на переговорах. Про це, посилаючись на джерела, приближені до переговорів, він розповів на своїй сторінці у Твіттер.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no.