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    Стали відомі нові умови Росії на переговорах з Україною

    Новий раунд переговорів має принести припинення вогню - Стали відомі нові умови Росії на переговорах з Україною
    Новий раунд переговорів має принести припинення вогню
    фото з відкритих джерел

    Христо Грозєв оприлюднив оновлений перелік вимог країни-агресорки до України

    Засновник Bellingcat журналіст Христо Грозєв розповів, чого Росія вимагатиме від України на переговорах. Про це, посилаючись на джерела, приближені до переговорів, він розповів на своїй сторінці у Твіттер.

    Отож, Росія вимагатиме від України:

    • Володимир Зеленський залишається формальним президентрм, але Росія призначає Юрія Бойка прем’єр-міністром.
    • Визнати «Л/ДНР» та тимчасово анексований Крим.
    • Відмовитися від НАТО.

    За словами Грозєва, президент Зеленський вже категорично відмовився від цих умов.

    Також журналіст зауважив, що речник Путіна послабив вимоги до української сторони на переговорах та перестав наголошувати на демілітаризації та денацифікації.

    Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Теги: Росія Володимир Зеленський Україна Twitter президент журналіст
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    Стали відомі нові умови Росії на переговорах з Україною