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    Кремль запросить Зеленського на святкування 75-річчя Перемоги у Москві, - росЗМІ

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    Кремль запросить Зеленського на святкування 75-річчя Перемоги у Москві, - росЗМІ
    Ілюстративне фото

    Представник Кремля Ушаков повідомив, що 17 іноземних лідерів вже підтвердили свою участь в урочистих заходах

    Запрошення на святкування 75-річчя Перемоги в Москві 9 травня 2020 року буде направлено президенту України Володимиру Зеленському. Про це журналістам повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

    «Президенту України (запрошення) буде направлятися», - сказав представник Кремля.

    Ушаков також повідомив, що 17 іноземних лідерів вже підтвердили свою участь в урочистих заходах.

    «У нас вже приблизно 17 лідерів різних країн, саме лідерів, підтвердили офіційно свою участь в пам’ятних заходах в Москві 9 травня», - сказав представник Кремля.

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    Він підкреслив, що таким чином «очікується, дійсно, велика міжнародна подія, присвячена важливій для нас і для всіх інших даті».

    Помічник президента РФ уточнив, що серед тих, хто підтвердив свою участь - лідери Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Білорусі, Вірменії, Болгарії, Сербії. Ушаков додав, що свою участь також підтвердили «багато (лідерів) з країн СНД».

    Президент США Дональд Трамп поки не дав офіційної відповіді на запрошення взяти участь у святкуванні 75-річчя Перемоги, додав Ушаков. «Ні, не входить, - сказав Ушаков, відповідаючи на питання ТАСС, чи входить американський лідер в число лідерів, які вже підтвердили свою участь. - Американці поки не відповіли».

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