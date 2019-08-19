Макрон пообіцяв Путіну приїхати в Москву 9 травня наступного року



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Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним

За словами Макрона, «сторони повинні ухвалити довготермінові рішення подолання наявних розбіжностей»

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати Москву 9 травня 2020 року з метою участі у заходах з нагоди 75-ї річниці Перемоги.

Про це президент Франції повідомив на пресконференції з Путіним у понеділок у резиденції Брегансон.

«Наступного травня я буду з президентом Путіним, за його запрошенням, відзначати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні», - заявив Макрон.

Він додав, що сторони повинні ухвалити довготермінові рішення подолання наявних розбіжностей.

Макрон також наголосив, що Європа нині повинна знову відродити свій суверенітет, і діалог між ЄС і РФ є ключовим і основоположний у цьому.

«Я вірю у нову геополітику», - також висловив переконання французький лідер.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

У порядку денному переговорів – відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

Джерело: Укрінформ