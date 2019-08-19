Макрон пообіцяв Путіну приїхати в Москву 9 травня наступного року
За словами Макрона, «сторони повинні ухвалити довготермінові рішення подолання наявних розбіжностей»
Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати Москву 9 травня 2020 року з метою участі у заходах з нагоди 75-ї річниці Перемоги.
Про це президент Франції повідомив на пресконференції з Путіним у понеділок у резиденції Брегансон.
«Наступного травня я буду з президентом Путіним, за його запрошенням, відзначати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні», - заявив Макрон.
Він додав, що сторони повинні ухвалити довготермінові рішення подолання наявних розбіжностей.
Макрон також наголосив, що Європа нині повинна знову відродити свій суверенітет, і діалог між ЄС і РФ є ключовим і основоположний у цьому.
«Я вірю у нову геополітику», - також висловив переконання французький лідер.
Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.
Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.
У порядку денному переговорів – відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.
ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».
Джерело: Укрінформ