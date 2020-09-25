Кремль звинуватив Європу у втручанні у справи Білорусі



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Речник Путіна відреагував на заяви країн ЄС щодо інавгурації Олександра Лукашенка

У Кремілі прокоментували відмову країн визнати легітимність Лукашенка

Відмова визнати легітимність Олександра Лукашенко свідчить про непряме втручанні у справи Білорусі. Про це заявив представник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

«Такі рішення однозначно будуть гальмувати і ускладнювати ведення діалогу цих держав з Білоруссю», - прокоментував ситуацію представник Кремля.

Пєсков підкреслив, що Кремль не вітає подібні рішення, які «суперечать взагалі міжнародному праву». Також, за його словами, позиція європейських країн не вплине «на нинішній стан і перспективи подальшого розвитку російсько-білоруських відносин».

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність. Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія.

Норвегія також приєдналася до низки країн, які відмовилися визнавати Лукашенка обраним президентом Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

Крім того, ЄС не визнає легітимність Лукашенка.