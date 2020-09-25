Норвегія не визнала Лукашенка обраним президентом Білорусі
Непрозорі вибори і таємна «інавгурація» не надають Олександру Лукашенку легітимності, як новому президенту Білорусі, – зазначає влада Норвегії
Норвегія приєдналася до низки країн, які відмовилися визнавати Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі. Про це написав у Twitter державний секретар норвезького МЗС Аудун Хальворсен.
«Напівсекретні «інавгурації» не надають легітимності. «Інавгурація» Лукашенко тільки посилює політичну кризу в Білорусі. Норвезьке МЗС повторює заклик до влади утриматися від насильства і вступити в серйозний діалог з опозицією. Вибори не були ні вільними, ні чесними», – написав норвезький дипломат.
Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.
Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.
Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.
Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія. У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.
До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.
Крім того, ЄС не визнає легітимність Лукашенка.