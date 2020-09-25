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    Норвегія не визнала Лукашенка обраним президентом Білорусі

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    <div class="alt">23 вересня була проведена таємна інавгурація Олександра Лукашенка</div> <span></span> - Норвегія не визнала Лукашенка обраним президентом Білорусі
    23 вересня була проведена таємна інавгурація Олександра Лукашенка

    Непрозорі вибори і таємна «інавгурація» не надають Олександру Лукашенку легітимності, як новому президенту Білорусі, – зазначає влада Норвегії

    Норвегія приєдналася до низки країн, які відмовилися визнавати Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі. Про це написав у Twitter державний секретар норвезького МЗС Аудун Хальворсен.

    «Напівсекретні «інавгурації» не надають легітимності. «Інавгурація» Лукашенко тільки посилює політичну кризу в Білорусі. Норвезьке МЗС повторює заклик до влади утриматися від насильства і вступити в серйозний діалог з опозицією. Вибори не були ні вільними, ні чесними», – написав норвезький дипломат.

    Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

    Раніше Словаччина і Литва розцінили інавгурацію Лукашенка як фарс і нелегітимність.

    Також, до Словаччини та Литви приєдналися Німеччина та Естонія. У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

    До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

    Крім того, ЄС не визнає легітимність Лукашенка.

    МЗС вибори Естонія Норвегія держава Литва Twitter опозиція інавгурація влада
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