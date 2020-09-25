Норвегія не визнала Лукашенка обраним президентом Білорусі



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23 вересня була проведена таємна інавгурація Олександра Лукашенка

Непрозорі вибори і таємна «інавгурація» не надають Олександру Лукашенку легітимності, як новому президенту Білорусі, – зазначає влада Норвегії

Норвегія приєдналася до низки країн, які відмовилися визнавати Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі. Про це написав у Twitter державний секретар норвезького МЗС Аудун Хальворсен.

«Напівсекретні «інавгурації» не надають легітимності. «Інавгурація» Лукашенко тільки посилює політичну кризу в Білорусі. Норвезьке МЗС повторює заклик до влади утриматися від насильства і вступити в серйозний діалог з опозицією. Вибори не були ні вільними, ні чесними», – написав норвезький дипломат.