  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лукашенко поклав «червону руку» на Конституцію (відео конфузу на інавгурації)

    • Розсилка
    В інтернеті активно обговорюють криваву руку Лукашенка та публікують фотожаби - Лукашенко поклав «червону руку» на Конституцію (відео конфузу на інавгурації)
    В інтернеті активно обговорюють криваву руку Лукашенка та публікують фотожаби

    Диктор мав сказати «праву руку», однак переплутав слова і виправляти свій ляп не став і не вибачився

    Під час трансляції на білоруському телебаченні таємної інавгурації Олександра Лукашенка, ведучий, описуючи захід, в прямому ефірі допустив прикру обмовку. Відео з символічним ляпом під час випуску новин швидко поширилося мережею та стало «вірусним».

    Зокрема, диктор державного каналу «Білорусь-1» оголосив, що Лукашенко «поклав червону руку» на Конституцію.

    Диктор мав сказати «праву руку», однак переплутав слова і виправляти свій ляп не став і не вибачився.

    Таку помилку користувачі мережі вже назвали символічною та обмовкою за Фрейдом, маючи на увазі жорстокі розгони і масові затримання протестувальників в Білорусі, і регулярні заохочення Лукашенком дій силовиків.

    В інтернеті активно обговорюють інцидент в ефірі та публікують фотожаби.

    • Криваву! - так правильно...
    • От цього й боявся Лукашенко, коли вирішив провести таємну вечерю!
    • Червону від крові своїх жертв. Все правильно написано. Жодної обмовки. Все так і було. Монстр оголосив війну своєму народу.
    • Лукашенківська банда пропагандистів втратили совість і професіоналізм абсолютно. Вчора у них - Єрмошина - голова по референДУРАМ, сьогодні у них ЧЕРВОНА рука вампіра лукашеску... Обмовки постійні. Бояться народного гніву
    • Може навпаки - совість прокидається і професіоналізм
    • Все вірно сказав, помилився тільки - криваву руку...
    .jpg_325

    Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

    ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

    У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

    До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

    23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.

    Білорусь Олександр Лукашенко протест опозиція інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies