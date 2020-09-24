Лукашенко поклав «червону руку» на Конституцію (відео конфузу на інавгурації)



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В інтернеті активно обговорюють криваву руку Лукашенка та публікують фотожаби

Диктор мав сказати «праву руку», однак переплутав слова і виправляти свій ляп не став і не вибачився

Під час трансляції на білоруському телебаченні таємної інавгурації Олександра Лукашенка, ведучий, описуючи захід, в прямому ефірі допустив прикру обмовку. Відео з символічним ляпом під час випуску новин швидко поширилося мережею та стало «вірусним».

Зокрема, диктор державного каналу «Білорусь-1» оголосив, що Лукашенко «поклав червону руку» на Конституцію.

Диктор мав сказати «праву руку», однак переплутав слова і виправляти свій ляп не став і не вибачився.

Таку помилку користувачі мережі вже назвали символічною та обмовкою за Фрейдом, маючи на увазі жорстокі розгони і масові затримання протестувальників в Білорусі, і регулярні заохочення Лукашенком дій силовиків.

В інтернеті активно обговорюють інцидент в ефірі та публікують фотожаби.

Криваву! - так правильно...

От цього й боявся Лукашенко, коли вирішив провести таємну вечерю!

Червону від крові своїх жертв. Все правильно написано. Жодної обмовки. Все так і було. Монстр оголосив війну своєму народу.

Лукашенківська банда пропагандистів втратили совість і професіоналізм абсолютно. Вчора у них - Єрмошина - голова по референДУРАМ, сьогодні у них ЧЕРВОНА рука вампіра лукашеску... Обмовки постійні. Бояться народного гніву

Може навпаки - совість прокидається і професіоналізм

Все вірно сказав, помилився тільки - криваву руку...

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.