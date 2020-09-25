Оригінальна відповідь Лукашенку: білоруси почали інавгурувати своїх котів та собак



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Корони в домашніх улюбленців паперові, але легітимності новообраних хвостатих правителів це не скасовує

Після таємної інавгурації диктатора Олександра Лукашенка в соціальних мережах з'явилися дотепні світлини відповіді на скандальну «інтронізацію» в Мінську.

Зокрема, білоруси надягали іграшкові корони на домашніх тварин, а також фотографували їх поруч з Конституцією країни.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.