США, Британія і Канада збираються ввести санкції проти режиму Лукашенка цього тижня



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Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти семи білорусів, які були причетні до фальсифікації результатів виборів і насильства щодо протестувальників

Санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів можуть ввести вже 25 вересня

Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів. Про це повідомляє Reuters.

Чотири джерела агентства заявили, що санкції США, Британії та Канади можуть бути введені вже в п'ятницю, 25 вересня, але, можливо, і пізніше, враховуючи проблему координації між трьома країнами.

Джерела заявили, що санкції спрямовані на те, щоб продемонструвати наслідки фальсифікації виборів і придушення протестів.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив Reuters, що Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти семи білорусів, які були причетні до фальсифікації результатів виборів і насильства щодо протестувальників.

За інформацією іншого джерела, у списку вісім білорусів, але їх число може змінитися.

Раніше глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що Лондон готує санкції в рамках «закону Магнітського» проти окремих осіб в Білорусі в координації зі Сполученими Штатами і Канадою.

До слова президент Володимир Зеленський скасував візит до Білорусі.

А Китай підтримав Лукашенка.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.