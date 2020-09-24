  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США, Британія і Канада збираються ввести санкції проти режиму Лукашенка цього тижня

    • Розсилка
    Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти семи білорусів, які були причетні до фальсифікації результатів виборів і насильства щодо протестувальників - США, Британія і Канада збираються ввести санкції проти режиму Лукашенка цього тижня
    Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти семи білорусів, які були причетні до фальсифікації результатів виборів і насильства щодо протестувальників

    Санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів можуть ввести вже 25 вересня

    Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів. Про це повідомляє Reuters.

    Чотири джерела агентства заявили, що санкції США, Британії та Канади можуть бути введені вже в п'ятницю, 25 вересня, але, можливо, і пізніше, враховуючи проблему координації між трьома країнами.

    Джерела заявили, що санкції спрямовані на те, щоб продемонструвати наслідки фальсифікації виборів і придушення протестів.

    Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив Reuters, що Сполучені Штати розглядають можливість введення санкцій проти семи білорусів, які були причетні до фальсифікації результатів виборів і насильства щодо протестувальників.

    За інформацією іншого джерела, у списку вісім білорусів, але їх число може змінитися.

    Раніше глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що Лондон готує санкції в рамках «закону Магнітського» проти окремих осіб в Білорусі в координації зі Сполученими Штатами і Канадою.

    До слова президент Володимир Зеленський скасував візит до Білорусі.

    А Китай підтримав Лукашенка.

    Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

    ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

    У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

    До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

    23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.

    МЗС Білорусь ЄС США санкції Канада чиновник Велика Британія держава опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies