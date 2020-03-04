Ексглава МЗС про вибори на Донбасі: «Ви вірите, що через п’ять місяців там усе казково зміниться?»



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: Главком

Клімкін впевнений, що Козак може бути ще небезпечнішим ніж Сурков

Мета нового кремлівського «куратора» з українського питання Дмитра Козака полягатиме не у вирішенні проблеми Донбасу, а в реалізації путінських планів щодо всієї України.

Так вважає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. В інтерв’ю «Главкому» він сказав, що особисто не знайомий з Дмитром Козаком.

«Суркова, який входив до складу російської делегації, бачив на нормандських самітах. Думаю, Сурков ще може залишитися в обоймі кадрів, які займаються Донбасом», – сказав ексміністр.

Клімкін пояснив фундаментальну різницю між Сурковим і Козаком: «Сурков – це політтехнолог, людина, яка створює віртуальну реальність і потім намагається її проєктувати на реальність. А Козак вміє менеджити реальність. Він має відповідну ментальність, яка полягає у розкладанні інтересів, активів, потоків, гарантій різним людям». Ексміністр вважає, що в сьогоднішній ситуації менеджмент Козака може бути більш небезпечним, ніж Суркова. «Найближчим часом побачимо», – додав ексміністр.

Клімкін сказав, що не знає, чи домовиться Козак із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо проведення місцевих виборів на Донбасі вже в жовтні, але точно знає, що провести вільні та чесні вибори на Донбасі одночасно з нашими місцевими виборами в жовтні абсолютно неможливо.

«За 60 днів до виборів, тобто наприкінці серпня має початися кампанія. Значить, на початку серпня до окупованого Донбасу має приїхати місія ОБСЄ, щоб переконатися, що там усе добре з безпекою, що роззброєння успішно завершилося, що забезпечений контроль за кордоном. Це означає, що приблизно до липня все це має бути зроблено. Ви вірите, що через п’ять місяців на Донбасі все казково зміниться і він стане безпечним? Ви вірите, що зможете там вільно працювати й писати про те, що там відбувається, а я, відповідно, – бути кандидатом на посаду мера Донецька? Ви вірите, що там піднімуть усі реєстри і наше ЦВК зможе організувати вибори? За нормальною процедурою, прописаною в українському законодавстві, навіть із певними особливостями, це зробити неможливо. А от чи можливі якісь компроміси щодо того, як провести вибори, які не відповідатимуть українському законодавству, то про це варто запитати пана Єрмака», – сказав Клімкін.

Ексміністр не виключає що Андрій Єрмак свідомо генерує ці сигнали стосовно виборів на Донбасі як тролінг, щоб подивитися, якою буде реакція з боку Росії, ЄС, США та всередині суспільства.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у питанні виборів на окупованому Донбасі є умови, без виконання яких неможливо їх провести. За його словами, логічно провести місцеві вибори одночасно на всій території України.