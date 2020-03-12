У Путіна сказали, що обмін полоненими між Україною і РФ може відбутися до кінця березня



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Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак

Козак розповів, що сторони домовилися створити новий механізм урегулювання ситуації на Донбасі

Обмін утримуваними особами між Україною і РФ відбудеться до кінця березня.

Про це за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За його словами, сторони домовилися до 18 березня погодити списки на обмін, а до 25 березня потрібно буде верифікувати всіх осіб, які готові брати участь у цьому обміні.

Козак додав, що сторони домовилися створити новий механізм урегулювання ситуації на Донбасі, який передбачає створення переговірного майданчика за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту.

За словами Козака, новизна пропозиції полягає в тому, що це буде діалоговий майданчик за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту. Більше деталей він відмовився розповісти.

На переговорах також був присутнім керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

В ОПУ повідомляли, що, крім питань обміну, сторони досягли домовленостей щодо розведення військ, відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя та запровадження консультативної ради.

Джерело: ТАСС