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    Не витримав бруду. Іноземець самотужки помив вікно українського поїзда (фото)

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    Датчанин миє вікно українського поїзда - Не витримав бруду. Іноземець самотужки помив вікно українського поїзда (фото)
    Датчанин миє вікно українського поїзда
    Фото: Johannes Wamberg Andersen/Facebook

    Іноземець купив швабру і вичистив вікно вагона

    Пасажир поїзда Ізмаїл-Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен був змушений самостійно купити швабру й мийний засіб, щоби вичистити забруднене вікно свого вагона. Житель Копенгагена виставив фото із процесом миття на своїй сторінці в Facebook.

    Йоханес Вамберг Андерсен підписав свою світлину такими словами: «Прибирати «Укрзалізницю» нелегко, але це треба робити, вірно?».

    Він також додав, що бруд на поїздах «давній і стійкий» і що його довелося «довго відшкребати».

    У коментарях до фото користувачі соцмереж зазначають, що це – гарний приклад для наслідування. Також українці зізнаються, що їм соромно за те, що Україною курсують такі брудні поїзди.

    Нагадаємо, акціонерна компанія «Укрзалізниця» й Національна поліція України проводять спеціальні рейди з перевірки дотримання карантинних вимог на вокзалах і в поїздах. «Укрзалізниця» також повідомила, що контроль за дотриманням масочного режиму буде посилений.

    Раніше стало відомо, що через стрілянину в дорозі затримався поїзд «Київ – Костянтинівка». Поліція Харківщини оперативно затримала двох зловмисників, які вчинили стрілянину. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім». Зловмисниками виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.

    Теги: Укрзалізниця Facebook поліція
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