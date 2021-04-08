Не витримав бруду. Іноземець самотужки помив вікно українського поїзда (фото)

Іноземець купив швабру і вичистив вікно вагона

Пасажир поїзда Ізмаїл-Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен був змушений самостійно купити швабру й мийний засіб, щоби вичистити забруднене вікно свого вагона. Житель Копенгагена виставив фото із процесом миття на своїй сторінці в Facebook.

Йоханес Вамберг Андерсен підписав свою світлину такими словами: «Прибирати «Укрзалізницю» нелегко, але це треба робити, вірно?».

Він також додав, що бруд на поїздах «давній і стійкий» і що його довелося «довго відшкребати».

У коментарях до фото користувачі соцмереж зазначають, що це – гарний приклад для наслідування. Також українці зізнаються, що їм соромно за те, що Україною курсують такі брудні поїзди.

Нагадаємо, акціонерна компанія «Укрзалізниця» й Національна поліція України проводять спеціальні рейди з перевірки дотримання карантинних вимог на вокзалах і в поїздах. «Укрзалізниця» також повідомила, що контроль за дотриманням масочного режиму буде посилений.

Раніше стало відомо, що через стрілянину в дорозі затримався поїзд «Київ – Костянтинівка». Поліція Харківщини оперативно затримала двох зловмисників, які вчинили стрілянину. Для затримання правопорушників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім». Зловмисниками виявилися двоє військовослужбовців, які прямували до Києва.