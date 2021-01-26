Криклій розповів, коли Україна відновить повноцінне авіасполучення

Через пандемію коронавірусу авіаперевезення у всьому світі обмежені

Через пандемію коронавірусу авіаперевезення у всьому світі обмежені

Найбільш успішним для украаїнської авіації був 2019 рік

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прогнозує, що галузь авіаперевезень в Україні після коронакризи повністю відновиться у 2023 році.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Криклій нагадав, що найбільш успішним для авіації в Україні і обсягів перевезень був 2019 рік. У 2020 році Україна відновила їх лише на третину.

«Ми розраховуємо, що в цьому році за умови, що все буде рухатися у прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не виникатимуть чергові штами коронавіруса або нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року», - зазначив міністр.

За його словами, у 2022 році галузь відновиться на 75%, а вже в 2023 році - на всі 100%. Саме тоді буде повністю відновлено обсяг перевезень, який був до карантину.

Пандемія коронавірусу скоротила обсяги пасажирських авіаперевезень у всьому світі на 60%. За минулий рік авіація перевезла 1,8 мільярда осіб. Роком раніше цей показник перевищував 4,5 мільярда.

У 2020 році кількість польотів, які забезпечило державне підприємство «Украерорух», знизилася на 57,6%. Загалом було здійснено 142 047 рейсів.

«У повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, у 2020 році було, зокрема, здійснено 21 102 внутрішні польоти (на 31,5 % менше порівняно із 2019 роком), 68 870 міжнародних польотів (-57,7 %) та 52 075 транзитних польотів (-63,2 %). Українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7% менше, ніж за 2019 рік), іноземні – 92 314 польотів (-59,1%)», – йдеться в повідомленні.

5 червня 2020 року Україна відновила внутрішні пасажирські авіаперевезення, а 15 червня запустила міжнародне авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з жорстким карантином, запровадженим через поширення коронавірусу.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за рік через пандемію і часткове припинення авіасполучення скоротила близько тисячі працівників і виконала на 72% менше рейсів.