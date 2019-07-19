Кримчани розчаровані туристами з Росії: їдуть самі злидні



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Росіяни, які приїжджають до Криму на відпочинок, відмовляються від будь-яких витрат

Жителі окупованого Криму поскаржилися на злиденність туристів, які приїжджають на півострів із Росії.

Про це повідомляє у Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

«Крим заполонили бахаті расіянє. В*та з жахом чекає відкриття ЖД моста – тоді, напевно, і сірники з сіллю свої везтимуть. Загалом, тужать за минулими часами», – написав він.

Блогер також опублікував скріншоти з пабліку «Феодосія. Підслухано». Так, анонімний користувач поскаржився на те, що росіяни, які приїжджають до Криму на відпочинок, відмовляються від будь-яких витрат.

«У цьому році відпочивальники якісь відморожені. По музеях не ходять, нічого не купують, йдуть на своїй хвилі, ні на що не звертають уваги. Продажів ні у кого немає. Що трапилося цього року?» – написав він.

«У народу грошей немає», «Їдуть самі злидні», «Уже приїжджають навіть зі своєю горілкою і тістом для чебуреків», «Тому що їдуть поспати і пожерти дешевше, на більше – грошей немає», «Їде контингент бухати і жерти, тваринам екскурсії не потрібні», «Вони не відморожені, просто думали, що в казку потрапили, а казка давно закінчилася. Це повна д*па», – відповіли вкоментарях.