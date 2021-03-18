«Кримське» засідання Радбезу ООН: 19 країн відповіли на брехню Росії

Росія провела в ООН неформальну зустріч, щоб просувати неправдиву версію окупації нею Криму

17 березня після скликаного Росією неформального засідання Ради Безпеки ООН щодо Криму за «формулою Арріа» 19 країн опублікували спільну заяву із закликом припинити анексію півострова.

«Росія провела сьогодні в ООН неформальну зустріч, щоб просувати неправдиву версію окупації нею Криму, захопленого в порушення міжнародного права. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію та агресивні дії на території України», – йдеться у тексті звернення.

Як повідомила пресслужба представництва України при ООН, серед авторів цієї заяви:

Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Україна, Велика Британія, США.

Як повідомлялося, на неформальній зустрічі Ради Безпеки ООН представники країн Заходу відмовилися від спілкування з так званими представниками окупованого Криму. Хоча російська сторона закликала використати цю можливість.

Зокрема, постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсґен виступив із тривалою критичною промовою на адресу Росії, згадавши про підтримку Москвою нинішнього режиму в Сирії, ситуацію навколо отруєння Олексія Навального, загибель Boeing-777 на Донбасі в 2014 році. Спроби Москви відбрехатися щодо усіх цих випадків він назвав «російською риторикою», якій Берлін не довіряє.

Російський постійний представник при ООН Василь Небензя поскаржився, що «подібні твердження звучать вже не перший раз».

Додамо, що Євросоюз вкотре закликав РФ негайно звільнити усіх кримських політв’язнів.

Джерело: Крим.Реалії