Радбез ООН відмовився слухати «представників» окупованого Криму

Російська делегація в ООН закликала західних дипломатів поспілкуватися з «реальними людьми» із Криму

На неформальній зустрічі Ради Безпеки ООН представники країн Заходу відмовилися від спілкування з так званими представниками окупованого Криму. Хоча російська сторона закликала використати цю можливість. Про це повідомляють російські ЗМІ

«Зустріч РБ ООН щодо Криму за формулою Арріа проходить за ініціативи Росії за участю представників народностей півострова. Тим не менш, не враховуючи висловлені кримчанами думки і оцінки, дипломати з США, Великої Британії, Франції і Німеччини повторили критичні заяви на адресу Росії, які вже неодноразово висловлювалися», – ідеться в повідомленні росіян.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон не визнає окупацію РФ Криму і засуджує захоплення українського півострова.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою агресію і повністю виконувати Мінські угоди, а також повернути Крим до складу України», – додала вона.

Глава місії Франції Ніколя де ла Рів'єр також заявив, що Париж вважає окупацію Криму порушенням норм міжнародного права, Статуту ООН, принципів і зобов'язань ОБСЄ і Будапештського меморандуму.

Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсґен виступив із тривалою критичною промовою на адресу Росії, згадавши про підтримку Москвою нинішнього режиму в Сирії, ситуацію навколо отруєння Олексія Навального, загибель Boeing-777 на Донбасі в 2014 році. Спроби Москви відбрехатися щодо усіх цих випадків він назвав «російською риторикою», якій Берлін не довіряє.

Російський постійний представник при ООН Василь Небензя поскаржився, що «подібні твердження звучать вже не перший раз».

«Те, що я чую сьогодні, особливо від наших західних колег, дуже не відрізняється, а навіть повторює те, що ми чули 12 березня. Я прошу вас брати до уваги те, що зараз із нами сьогодні знаходяться реальні люди, які живуть у Криму. Ви можете запитати в них, що вони думають про цю ситуацію», – сказав він.

Небензя також заявив, що ті, хто готовий сам побачити, як ідуть справи в Криму, можуть відвідати півострів у будь-який час.

«Двері Криму для вас відкриті», – додав він.

Додамо, що Євросоюз вкотре закликав РФ негайно звільнити усіх кримських політв’язнів.