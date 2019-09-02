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    Кримський активіст написав про своє затримання в Ялті

    • Розсилка
    Кримський активіст написав про своє затримання в Ялті

    Большедворов заявив, що він затриманий незаконно

    Активіст Ілля Большедворов у неділю увечері 1 вересня повідомив про своє затримання силовиками в Ялті.

    Про це Большедворов написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Спробував з’ясувати, хто вихопив плакат на мітингу, сиджу в поліції Ялти. Затриманий незаконно. Підстави для доставлення не називають», – написав він.

    Інших подробиць активіст у повідомленні не вказав.

    Коментарі кримських силових відомств щодо затримання активіста на момент публікації новини були відсутні. Крим.Реалії звернулися до активіста з проханням надати більш детальну інформацію про інцидент.

    Низка кримських блогерів і активістів нещодавно повідомили про те, що на фестивалі «Таврида-АРТ», що відбувався протягом минулих вихідних у Судаку, затримали громадського діяча і «блогера-миротворця» Лакі Лі.

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