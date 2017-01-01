Кримський рибокомбінат вимагає від України виплатити 24 млн грн через «водну блокаду»

Через водну блокаду кримський рибокомбінат переживає не кращі часи

Кримський виробничий рибокомбінат вимагає від України виплатити понад 53 млн рублів (24 млн грн) через «водну блокаду»Криму в 2014 році. Підприємство подало відповідний позов до господарського суду Києва. Відповідачем є Державне агентство водних ресурсів України. Фермери заявляють, що через припинення подачі води Північно-Кримським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТАСС

Через водну блокаду кримський рибокомбінат переживає не кращі часи

«

»

Кримський виробничий рибокомбінат вимагає від України виплатити понад 53 млн рублів (24 млн грн) черезводну блокадуКриму в 2014 році.

Підприємство подало відповідний позов до господарського суду Києва. Відповідачем є Державне агентство водних ресурсів України.

Фермери заявляють, що через припинення подачі води Північно-Кримським каналом у 2014 році вони виловили в 13,6 разів менше планованого обсягу риби: замість 650 тонн вийшло усього 41,9 тонн.

Комбінат оцінює обсяги втраченої риби в 530 тонн.

В активах Кримрибокомбінату — 78 водойм загальною площею 3357 га. До 2014 року він був найбільшим рибним підприємством Криму, зараз же компанія намагається переключитися на інші сільськогосподарські проекти.

Після анексії Криму Росією у 2014 році між Україною і півостровом було повністю припинено водопостачання Північно-Кримським каналом, який для Кримрибокомбінату був єдиним джерелом водопостачання.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС ніколи не визнає анексію Криму.

Джерело: РБК