Крисіна залишили у СІЗО ще на два місяці
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За словами активіста, Крисін «взагалі відмовився виходити на зачитку рішення»
Звинувачуваний у катуванні і причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія під подій подій Євромайдану у Києві Юрій Крисін проведе ще два місяці у СІЗО.
Про це у четвер, 24 травня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook активіст С14 Сергій Мазур.
«Його адвокати вже вчетверте не з'являються з метою затягування процесу. Але це не допомагає. Суддя вже відкрито каже про саботаж», - підкреслив Мазур.
Він додав, що Крисін «взагалі відмовився виходити на зачитку рішення».
«Дуже психував. Справедливість близько», - написав активіст.
Нагадаємо, у березні Дарницький райсуд Києва, в якому відбулось підготовче засідання у справі щодо викрадення та катування майданівців у січні-лютому 2014 року задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання одному з обвинувачених Юрію Крисіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без внесення застави.
Як відомо, Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав винним у хуліганстві фігуранта справи щодо нападу на Веремія Юрія Крисіна – йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.
28 лютого Крисіна знайшли в лікарні. Як стверджують активісти, він перебував у дитячому відділенні.
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