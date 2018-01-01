Кривавий Супермісяць: опубліковані вражаючі фото рідкісного космічного явища

Повне місячне затемнення змогли побачити лише мешканці центральної і західної частини Північної Америки

31 січня жителі Землі спостерігали рідкісний повний місяць, названий головним супермісяцем 2018 року. В цей день збіглися три астрономічних явища - місячне затемнення, супермісяць і блакитний Місяць. Агентство Reuters опублікувало фото надзвичайно рідкісного астрономічного явища. Останній раз подібне траплялося 30 грудня 1982 року для східної



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Фото: Reuters Затемнення блакитного кривавого Супермісяця

Повне місячне затемнення змогли побачити лише мешканці центральної і західної частини Північної Америки

31 січня жителі Землі спостерігали рідкісний повний місяць, названий головним супермісяцем 2018 року. В цей день збіглися три астрономічних явища - місячне затемнення, супермісяць і блакитний Місяць.

Агентство Reuters опублікувало фото надзвичайно рідкісного астрономічного явища.

Останній раз подібне траплялося 30 грудня 1982 року для східної півкулі і 31 березня 1866 року для Західної.

Повне місячне затемнення змогли побачити лише мешканці центральної і західної частини Північної Америки.

Під час повного місячного затемнення Місяць опиняється в тіні Землі. Блакитним Місяцем називається другий повний місяць, який припадає на один календарний місяць.

Так званий «супермісяць» жителі Землі спостерігали у ніч на 2 січня. Таке астрономічне явище виникає, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.

Раніше повідомлялося, що вчені НАСА розгадали таємницю антарктичних льодів.