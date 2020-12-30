Кривонос прокоментував своє звільнення з РНБО: дякую за новорічний подарунок

Зеленський вигнав з РНБО Кривоноса, який осмілився його критикувати

Колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос прокоментував указ про своє звільнення, подякувавши президенту Зеленському за «новорічний подарунок».

Про це Кривонос написав у Facebook.

«На сайті Верховної Ради, є тільки один проєкт Закону «Про територіальну оборону України» 4504 зареєстрований 16 грудня 2020 року за мого співавторства. Але… На сайті президента, з‘явився указ про моє звільнення з посади заступника секретаря РНБО. Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту, за новорічний подарунок», – написав Кривонос.

Сьогодні 29 грудня .. .. В Інтернеті Верховної Ради України є лише один проект Закону «Про територіальну оборону України» ... Опубліковано Сергієм Кривоносом & nbsp; Вівторок, 29 грудня 2020 р.

Нагадаємо, заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос розкритикував ідею Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, зокрема з боку Криму. Він заявив, що ідея президента нереалістична, бо більшість українців не готові до цього ідеологічно і не навчені. За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави».

Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

Раніше Кривонос озвучив план повернення Криму.