Пристрасті за туфлями. Скандал із підборами українських військових потрапив до світових ЗМІ

Світова преса вважає, що марширувати на підборах – це «приниження жінок»

Українська армія – на шпальтах світової преси. Проте обговорюють провідні медіа не її досягнення, а те, що жінок-військових змусили марширувати на підборах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко.

«Нарешті команда Зеленского зробила прорив і потрапила на шпальти світової преси. Про Україну пишуть The Guardian, The Independent, ВВС, показують Euronews та французький телеканал BFM TV. Ні! Не про досягнення, а про туфлі-срач», – ідеться у дописі.

Горковенко також зауважує, що, на відміну від міністра Андрія Тарана, світова преса вважає, що марширувати на підборах – це «приниження жінок».

«Чекаємо гнівного засудження з картинками від Олексія Арестовича та тролінгу закордонних журналістів на офіційній сторінці Міноборони у фейсбук», – підсумовує Володимир Горковенко.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

Згодом відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Депутатки парламенту учора на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах. «Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.

Також після зустрічі з курсантками, що братимуть участь у параді до тридцятиріччя незалежності, міністр оборони Андрій Таран дав доручення профільному заступнику розглянути можливість закупівлі необхідної кількості зразків експериментальних моделей взуття спеціально для цієї оказії.

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