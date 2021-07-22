Українські туристи зчинили бунт в аеропорту Батумі через затримку рейсу на понад 12 годин

Серед пасажирів багато мам із дітьми, яким довелося спати в аеропорту на залізних кріслах

Щоб втомлених людей поселили в готель, пасажирам довелося скаржитися

Українські туристи застрягли в аеропорту Батумі, вони мали мандрувати до Харкова літаком авіакомпанії SkyUp. Про це розповіла одна з постраждалих пасажирок, повідомляє «Суспільне».

Пасажири мали вилетіти о 9-й годині вечора 22 липня, але раптово стійку контролю закрили, а працівники аеропорту пішли.

За словами пасажирки, рейс на Харків повинен був вилетіти 21 липня о 21:05 за київським часом. Коли пасажири пройшли контроль, вони вишикувалися в чергу до стійки на посадку, але несподівано працівники аеропорту розвернулися і пішли.

«На сайті Харківського аеропорту ми побачили, що наш рейс прилітає на годину пізніше, з цього ми зрозуміли, що наш рейс затримується», – розповіла пасажирка Олександра Буракова.

Ближче до першої години ночі пасажирам видали нові посадкові талони та сповістили про несправність літака.

«Працівниця аеропорту повідомила, що за нами прилетить новий борт із Києва, що той літак повинен бути найновішим в компанії. Вона запевнила, що літак вилетить близько шостої години ранку», – зазначила Буракова.

Щоб втомлених людей поселили в готель, пасажирам довелося скаржитися і влаштувати справжній бунт.

«Близько четвертої ранку, коли ми побачили, що на табло Харківського аеропорту знову змінився час прибуття нашого рейсу, почався невеликий «бунт», знову вимагали відвести нас в готель. Поспали ми три години. За весь час із дев'ятої вечора нас погодували лише один раз, гамбургером», – розповіла мешканка Харкова.

Однак, новий борт за українцями в Батумі так і не прилетів, і до Харкова їм доведеться повертатися тим же літаком, який не вирушив вчасно через несправність.

«Серед пасажирів багато мам із дітьми, які спали в аеропорту на залізних кріслах. Спеціальної їжі для малюків теж не дали», – додала Олександра.

На сайті Харківського аеропорту зазначено, що рейс із Батумі до Харкова повинен прилетіти сьогодні в обід, о 14:25.

Як раніше писав «Главком», десятки українських туристів застрягли в аеропорту турецької Анталії, адже їхній рейс на Одесу затримали на понад 12 годин.

Нагадаємо, несвоєчасне прибуття до Харкова з Греції літака авіакомпанії SkyUp Airlines викликало затримку відправлення інших рейсів цієї авіакомпанії.