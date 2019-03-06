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    Круїзний лайнер постраждав через раптовий ураган поблизу Бермудського трикутника

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    <p>Раптовий сильний порив вітру в 100 вузлів спровокував нахил корабля</p> - Круїзний лайнер постраждав через раптовий ураган поблизу Бермудського трикутника

    Раптовий сильний порив вітру в 100 вузлів спровокував нахил корабля

    Щонайменше вісім пасажирів з борту Escape були доставлені в лікарні у Флориді

    Гості та члени екіпажу круїзного лайнера Escape отримали травми, коли раптовий сильний порив вітру в 100 вузлів спровокував нахил корабля близько опівночі 3 березня.

    Про це повідомляє ABC.

    Стихія наздогнала лайнер недалеко від Бермудського трикутника.

    Щонайменше вісім пасажирів з борту Escape були доставлені в лікарні у Флориді.

    Норвезька компанія-власник судна Cruise Line заявила, що незадовго до півночі в неділю, 3 березня, її лайнер Escape зіткнувся з несподіваною погодою «у вигляді раптового, сильного пориву вітру, оціненого в 100 вузлів, що призвело до того, що судно нахилилося».

    Раніше повідомлялося, що літак британської авіакомпанії Virgin Atlantic, що летів рейсом Лос-Анджелес - Лондон, перевищив швидкість звуку завдяки сильному повітряному потоку.

    Boeing 787-9 Dreamliner, пролітаючи над штатом Пенсильванія на висоті близько 11 км, опинився в висотному струменевому потоці - області сильного вітру у верхньому шарі тропосфери.

    Пілот Пітер Джеймс, який виконував цієї рейс, повідомив в Твіттері, що за свою 25-річну кар'єру жодного разу з таким не стикався.

    Джерело: УНН

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