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    Пасажирський Boeing, пролітаючи над США, несподівано перевищив швидкість звуку

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    <p>Boeing 787-9 Dreamliner, пролітаючи над штатом Пенсильванія на висоті близько 11 км, опинився в області сильного вітру у верхньому шарі тропосфери</p> - Пасажирський Boeing, пролітаючи над США, несподівано перевищив швидкість звуку

    Boeing 787-9 Dreamliner, пролітаючи над штатом Пенсильванія на висоті близько 11 км, опинився в області сильного вітру у верхньому шарі тропосфери

    Завдяки несподіваному прискоренню, літак прибув в Лондон на 48 хвилин раніше

    Літак британської авіакомпанії Virgin Atlantic, що летів рейсом Лос-Анджелес - Лондон, перевищив швидкість звуку завдяки сильному повітряному потоку.

    Про це повідомила газета The Washington Post.

    Boeing 787-9 Dreamliner, пролітаючи над штатом Пенсильванія на висоті близько 11 км, опинився в висотному струменевому потоці - області сильного вітру у верхньому шарі тропосфери. Завдяки цьому, літак розвинув швидкість в 800 миль на годину (1 285 км/г). Тим часом швидкість звуку на цій висоті становить 1 062 км/г. Звичайна ж швидкість такого авіалайнера становить 561 милю на годину (902 км/г).

    Пілот Пітер Джеймс, який виконував цієї рейс, повідомив в Твіттері, що за свою 25-річну кар'єру жодного разу з таким не стикався. «Майже 800 миль на годину, ніколи не бачив такого попутного вітру в своєму житті (попутний вітер - 200 миль на годину)», - написав пілот.

    Завдяки несподіваному прискоренню, літак прибув в Лондон на 48 хвилин раніше, відзначає The Washington Post.

    Нагадаємо, ірландська авіакомпанія CityJet, єдиний європейський експлуатант Sukhoi Superjet 100, перестала використовувати російські літаки через проблеми з обслуговуванням, зокрема, брак запчастин.

    Джерело: Интерфакс

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