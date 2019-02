Пасажирський Boeing, пролітаючи над США, несподівано перевищив швидкість звуку

Завдяки несподіваному прискоренню, літак прибув в Лондон на 48 хвилин раніше

Літак британської авіакомпанії Virgin Atlantic, що летів рейсом Лос-Анджелес - Лондон, перевищив швидкість звуку завдяки сильному повітряному потоку.

Про це повідомила газета The Washington Post.

Boeing 787-9 Dreamliner, пролітаючи над штатом Пенсильванія на висоті близько 11 км, опинився в висотному струменевому потоці - області сильного вітру у верхньому шарі тропосфери. Завдяки цьому, літак розвинув швидкість в 800 миль на годину (1 285 км/г). Тим часом швидкість звуку на цій висоті становить 1 062 км/г. Звичайна ж швидкість такого авіалайнера становить 561 милю на годину (902 км/г).

Пілот Пітер Джеймс, який виконував цієї рейс, повідомив в Твіттері, що за свою 25-річну кар'єру жодного разу з таким не стикався. «Майже 800 миль на годину, ніколи не бачив такого попутного вітру в своєму житті (попутний вітер - 200 миль на годину)», - написав пілот.

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB