Екс-депутат Крючков носитиме електронний браслет



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Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн Фото: LB.ua

Екс-депутата Дмитра Крючкова на днях випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн

Підозрюваний у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн колишній народний депутат, керівник компанії «Енергомережа» Дмитро Крючков, який вийшов під заставу за рішенням суду, носитиме електронний браслет.

Про це повідомив спікер Національної поліції України Ярослав Тракало.

«На Крючкова наділи електронний браслет», - сказав Тракало в п’ятницю.

Раніше повідомлялося, що Крючкова випустили з СІЗО під грошову заставу у 7 млн грн.

Журналісти-розслідувачі телепрограми «Схеми: корупція в деталях - RFERL» у програмі, яка вийшла 28 березня, стверджували, що Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів із державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка.

Крючкова підозрюють у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України).

Як відомо, 17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Крючкова арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

15 квітня його екстрадували з Німеччини в Україну. Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Джерело: Інтерфакс-Україна