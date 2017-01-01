КСУ визнав неконституційним автоматичне продовження запобіжного заходу

Раніше законодавством було передбачене автоматичне продовження запобіжного заходу, якщо не було клопотань про його зміну

Конституційний суд України визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу України про автоматичне продовження запобіжного заходу під час підготовчого судового засідання в разі відсутності клопотань про його зміну. Про це повідомляє секретаріат омбудсмена на сторінці у Facebook. «Оскаржуване положення передбачає, що



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Раніше законодавством було передбачене автоматичне продовження запобіжного заходу, якщо не було клопотань про його зміну

Конституційний суд України визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу України про автоматичне продовження запобіжного заходу під час підготовчого судового засідання в разі відсутності клопотань про його зміну.

Про це повідомляє секретаріат омбудсмена на сторінці у Facebook.

«Оскаржуване положення передбачає, що під час підготовчого судового засідання застосування заходів забезпечення кримінального провадження вважається продовженим у разі відсутності клопотань сторін кримінального провадження про зміну чи скасування таких заходів, обраних під час досудового розслідування», – повідомили у прес-службі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської.

Згідно з повідомленням, КСУ ухвалив рішення 23 листопада і воно стало для суду першим у 2017 році. В офісі омбудсмена назвали рішення «знаковим для розвитку правової системи України».

До нинішнього рішення Конституційного суду, Кримінальний процесуальний кодекс України, а саме частина третя, стаття 315 передбачав, що «за відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим».

Іншими словами, законодавством було передбачене автоматичне продовження запобіжного заходу, якщо не було клопотань про його зміну.