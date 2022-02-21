Кулеба озвучив оптимальний формат безпекових переговорів
Дмитро Кулеба з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресії Росії
На думку глави МЗС, новий формат є оптимальним для обговорення російських військ вздовж кордону України
Україна запропонувала проведення саміту про мир на Донбасі у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина. Про це голова МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє Урядовий портал.
«Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина», – сказав Кулеба.
Він додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення російських військ вздовж кордону України.
«Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати», – наголосив міністр.
Кулеба додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресії Росії.
Як повідомлялося, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.
Нагадаємо, журналіст назвав імена офіцерів російської розвідки, які готують спецоперацію проти України. Він наголосив, що найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію, щоб звинуватити українських військових у геноциді.
Тим часом міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Наразі Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.
Додамо, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів.
Як відомо, 21 лютого Путін терміново скликає Радбез РФ.