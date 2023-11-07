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Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Кулеба розчарований відсутністю санкцій проти ядерної індустрії РФ
фото з відкритих джерел

Кулеба заявив, що держави Євросоюзу «роблять велику помилку», не накладаючи санкції на російський ядерний сектор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування через відсутність пропозицій від ЄС щодо введення санкцій проти російського ядерного сектора, хоча Україна пропонувала способи уникнення залежності від Росії в цій галузі. Про це Кулеба сказав у Брюсселі, передає «Європейська правда».

За словами Кулеби, держави Євросоюзу «роблять велику помилку», не накладаючи санкції на російський ядерний сектор, «дозволяючи Росії заробляти на ядерній індустрії».

«Україна разом із компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією та Радянським Союзом. Ми дали вудочку в руки ЄС, щоб вона зловила велику жирну санкційну рибу «Росатому». Але на жаль, ми поки що цього результату не бачимо», – підкреслив міністр закордонних справ.

Кулеба зазначив, що Україна відверто говорить про таку помилку Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз запровадити санкції проти російської атомної, ракетної та дрової індустрії та частини ІТ-сектору. 

Також уряд Німеччини на тлі російського вторгнення в Україну виступив за введення санкцій ЄС щодо атомної промисловості Росії.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до США обговорив нові санкції проти РФ з міністром фінансів США Джанет Єллен. Він закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії.

Теги: міністр санкції Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба Денис Шмигаль Європейський союз

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