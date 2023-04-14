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Шмигаль закликав США запровадити санкції проти ядерної галузі РФ і знизити граничні ціни на нафту

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Шмигаль закликав США запровадити санкції проти ядерної галузі РФ і знизити граничні ціни на нафту
Під час зустрічи сторони також відзначили ефективність механізму «price cap» на російську нафту
фото з телеграм-каналу Дениса Шмигаля

Сторони також відзначили ефективність механізму «price cap» на російську нафту

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, під час свого візиту до Вашингтона, обговорив нові санкції проти РФ з міністром фінансів США Джанет Єллен.

Про це очільник Уряду сьогодні повідомив у своєму телеграм-каналі.

«США запровадили нові потужні санкції проти агресора. Понад 120 підсанкційних компаній та фізосіб, зокрема пов’язаних із «Росатомом».

Під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі Росії», – написав прем'єр-міністр України .

Під час зустрічи сторони також відзначили ефективність механізму «price cap» на російську нафту.

«Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити РФ можливості фінансувати свою криваву агресію», – наголосив Шмигаль. 

Власне, Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії. У «чорний список» додали понад 30 фізичних та близько 90 юридичних осіб. Нові санкції торкнулися віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна, громадян Угорщини, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Узбекистану, які так чи інакше пов'язані з Росією. До санкційного списку внесли компанії «Мегафон», «Русатом Оверсіз» (РАОС, входить до держкорпорації «Росатом»), Металоінвест, Удоканська мідь.

Теги: Денис Шмигаль США Мінфін санкції

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